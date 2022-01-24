Мурманскстат рассказал, как дорожало топливо в Мурманской области

Больше всего подорожание коснулось дизельного топлива - прирост составил 106,6%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурманскстат опубликовал динамику цен на топливо в четвертом квартале 2021 года. По данным статистики, потребительские цены на моторное топливо в регионе выросли на 103,2%.

Больше всего подорожание коснулось дизельного топлива - прирост составил 106,6%. Газомоторное топливо подорожало на 103,3%, а бензин - на 103%.

Средняя цена на конец четвертого квартала 2021 года на бензин составила 52,54 рубля за литр. На бензин марки АИ-92 – 49,92 рубля; АИ-95 – 49,92 рубля; АИ-98 – 59,65 рубля. Средняя цена на топливо – 58,70 рубля, средняя цена на газовое моторное топливо – 29,60 рубля.

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