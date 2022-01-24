В Мурманске опасный дом огородили лентой

Несколько часов металлическая конструкция болталась, свисая с крыши, рядом не было даже оградительной ленты. Фото: Кирилл Конотоп

Утром 24 января с крыши дома № 19 на улице Загородной в Мурманске вместе с наледью упало и заграждение. Рядом со зданием в этот момент проходили люди, они чудом не пострадали.

Несколько часов металлическая конструкция болталась, свисая с крыши, рядом не было даже оградительной ленты.

- Только к 12 часам дня приехали рабочие, которые отрезали часть ограждения и натянули ленту, - рассказали "КП"-Мурманск" местные жители.

Жильцы дома рассказали, что только в 2020 году был проведен ремонт кровли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru