В Мурманске побит суточный температурный рекорд

Точное значение рекорда станет известно к концу суток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области царит глубокий циклон Jenny, который принес нам сильный ветер, мокрый снег и оттепель. В Мурманске стало настолько тепло, что удалось установить новый суточный температурный рекорд.

- Уже в 6 утра 24 января в Мурманске было +4,4 градуса при максимуме этого дня +3,3, который фиксировался в 1992 году. Абсолютный максимум января, +7 градусов в 1949 году, конечно, недостижим, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Точное значение рекорда станет известно к концу суток.

К слову, в Никеле столбик термометра поднялся до отметки +5,3 градуса. В 6.00 было теплее только в Сочи и селе Ахты в Дагестане.

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