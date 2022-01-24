В Мурманске снег упал с крыши вместе с заграждением

По словам местных жителей, до сих пор ограждение так и свисает с кровли, а опасное место не огорожено. Фото: Кирилл Конотоп

Жителей Мурманской области не зря предупреждают, что ходить надо не только глядя себе под ноги, но и периодически поднимать голову наверх. На улице Загородной в Мурманске чуть не случилась беда. Утром 24 января с крыши дома № 19 вместе со снегом с упало металлическое заграждение.

- Женщину чудом не задело, и муж мой мимо с собакой шел утром, когда она упала. Говорит, что с прошлой зимы кусок этого ограждения висел, и, судя по всему, его просто веревкой примотали, - рассказала "КП"-Мурманск" читательница.

Фото: Кирилл Конотоп

По словам местных жителей, до сих пор ограждение так и свисает с кровли, а опасное место не огорожено.

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