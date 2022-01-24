На трассе "Кола" рядом с Пиренгой произошла смертельная авария

В Мурманской области на федеральной трассе "Кола" произошла еще одна смертельная авария. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области на федеральной трассе "Кола" произошла еще одна смертельная авария.

- По предварительной информации, в 7.27 24 января на 1213-м километре столкнулись Renault Kaptur и грузовой Volvo с полуприцепом. Погиб водитель Renault, пассажирку автомобиля доставили в медучреждение для оказания медицинской помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: 23 января в Кольском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись LADA и Toyota. А днем ранее на трассе "Кола" погиб младенец.

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