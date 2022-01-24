В Мурманске при ветре до 20 м/с потеплеет до +5

Рекорд тепла для 24 января принадлежит 1992 году (+3.3 градуса), но он уже побит. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Январь показал, кажется, весь спектр погоды жителям Мурманской области: был штормовой ветер до 30 м/с, мороз до -30, ледяной дождь, мощные снегопады. А теперь еще и оттепель.

- Глубокий циклон Jenny, находящийся сейчас своим центром в районе Шпицбергена, кроме ветродуя, продолжает поставлять нам теплые воздушные массы с юго-запада. Сохранится сильный ветер в порывах до 20-22 м/с, могут пройти небольшие осадки в виде дождя, после обеда в виде мокрого снега. Снег во дворах вновь сильно размягчится, образуется каша (как будто она куда-то пропадала), - сообщает паблик "Погода в Мурманске"

Рекорд тепла для 24 января принадлежит 1992 году (+3.3 градуса), но он уже побит. Напомним: Мурманск и Никель стали одними из самых теплых городов. При этом отрицательная температура вернется уже к вечеру понедельника.

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