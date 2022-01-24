После аварии на федеральной трассе "Кола", где погиб ребенок и еще один пострадал, возбудили уголовное дело

Удар был такой силы, что одну из машин разорвало на две части. Фото: Скриншот видео

Днем 22 января на 1377 километре федеральной трассы "Кола" в Мурманской области столкнулись Audi и Volkswagen. Удар был такой силы, что одну из машин разорвало на две части.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира Audi - девочки 2016 и 2021 годов рождения. Они были доставлены в Кольскую ЦРБ. Спустя непродолжительное время ребенок 2021 года рождения скончался в медицинском учреждении. Второй ребенок находится в больнице областного центра, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

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