В Мурманске сгорели восемь гаражей

С пожаром боролись 35 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночью 23 января в Мурманске случился масштабный пожар в гаражном городке №53 на улице Планерной. Возгорание началось около двух часов.

- Восемь гаражей оказались закопчены по всей площади. В пяти гаражах обгорели стены, крыши, внутренние конструкции и личные вещи на общей площади 45 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

С пожаром боролись 35 человек.

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