Мурманск и Никель стали одними из самых теплых городов России

24 января в Мурманской области до вечера будет оттепель, которая уже поставила рекорд. Фото: Олег ФИЛОНОК

24 января в Мурманской области до вечера будет оттепель, которая уже поставила рекорд. Из-за нее сразу два города Заполярья вошли в число самых теплых населенных пунктов на данный момент.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", в 6 утра 24 января в Никеле было +4,7, а в Мурманске +4,4. Теплее оказалось только в Адлере (7,6), Сочи (5,8) и Дербенте (5,1).

Оттепель сохранится до вечера понедельника, потом снова вернется отрицательная температура. Фото: vk.com/pogoda51

Оттепель сохранится до вечера понедельника, потом снова вернется отрицательная температура. Поэтому северян просят быть осторожнее на улице: днем смотреть наверх, чтобы на голову не упала сосулька, вечером - под ноги, ведь ожидается гололед.

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