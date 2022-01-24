Новым министром образования Мурманской области стала Светлана Виденеева

Светлана Виденеева стала новым министром образования и науки Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

У министерства образования и науки Мурманской области новый руководитель. Его возглавит Светлана Виденеева, которая до этого 10 лет работала первым заместителем министра труда и социального развития.

- Она имеет очень большой стаж преподавания в школе. Прекрасно понимает нашу область, нюансы и специфику. Опытный сильный руководитель и человек. Вам желаю успехов и удачи в новой должности. Приоритеты в системе образования мы обсудили под руководством вице-губернатор Юрия Фомина, - сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

В октябре 2021 года и.о. министра образования и науки была назначена Татьяна Ларина.

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