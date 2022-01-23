В Мурманской области потеплеет до +4

Есть все шансы побить суточный температурный рекорд в Мурманске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области ожидается оттепель. В понедельник глубокий циклон Jenny сместится в Баренцево море и принесет нам плюсовую температуру вместе с порывистым ветром.

- 24 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный сильный, поземка. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем от -1 до +4 градусов. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", есть все шансы побить суточный температурный рекорд в Мурманске. Максимальная температура воздуха фиксировалась 24 января 1992 года - в тот день столбик термометра поднялся до отметки +3,3 градуса.

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