В Кольском районе произошло смертельное ДТП

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Кольском районе возле железнодорожной станции Тайбола вечером 23 января произошло серьезное ДТП, которое унесло жизнь человека.

- По предварительной информации, на 1325-м километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись два автомобиля - LADA и Toyota. Водитель отечественной машины погиб на месте, пассажира LADA доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства ДТП устанавливаются. Организовано реверсивное движение.

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