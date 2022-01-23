Жительница Мурманска помогла ребенку, которому стало плохо в автобусе

Мама мальчика поблагодарила женщину за то, что она не оставила ее сына в беде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В соцсетях рассказали о добром поступке, который совершила жительница Мурманска. Северянка не бросила в беде мальчика, которому стало плохо в автобусе.

- 19 января около 8.30 мой сын ехал в школу на автобусе №18. Там ему стало плохо, это заметила женщина, она вывела моего ребенка из автобуса на остановке "Городская больница" и отвела в приемный покой медучреждения, откуда он позвонил домой, - поделилась Кристина Панфилова в паблике "Мурманск".

Мама мальчика поблагодарила женщину за то, что она не оставила ее сына одного и помогла ему.

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