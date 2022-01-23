В полиции прокомментировали инцидент с попыткой похищения ребенка в Мурманске

Ребенок шел по дороге и упал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 января в соцсетях появилось тревожное сообщение о том, что трое мужчин пытались посадить в машину ребенка и увезти его в неизвестном направлении.

- В 14.20 я шла за сыном в школу, на пешеходном переходе около дома №27 на улице Баумана увидела испуганного ребенка и машину с кучей мужиков, подошла. Подумала, что девочку сбили, было ничего не понятно, они говорили, что не сбивали. Я не поверила, попросила не уезжать с места происшествия, вызвать скорую. Однако мужчины посадили девочку в свою машину, я стала кричать, что ребенка увозят, подбежали прохожие и вытащили его. Я не знаю, хорошие были эти люди, но они не имели права забирать ребенка, - рассказал анонимный автор в паблике "Черный список | Мурманск".

Как пояснили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, на самом деле никто не пытался похитить девочку.

- Информация о попытке похищения не подтвердилась. Ребенок шел по дороге и упал, а проезжавший мимо водитель остановился, чтобы помочь ему. Это подтвердили как свидетели случившегося, так и сама девочка, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru