Из-за непогоды в Мурманской области закрыли еще два участка дорог

На дорогах плохая видимость. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за плохих метеоусловий в Мурманской области ввели новые ограничения для автомобилистов.

- Из-за сильной метели закрыт проезд для всех видов транспорта по автодорогам Мишуково - Снежногорск (с 30 по 38 километр) и Снежногорск - Гаджиево ( с 0 по 7 километр). Отсутствие видимости на дороге делает движение машин небезопасным, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Также остается закрытой дорога на Туманный и Териберку, участок трассы Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 километр (Заозерск - поселок Спутник) и Заполярный - Сальмиярви с 5 по 23 километр.

Оперативную информацию о состоянии региональных дорог можно получить по телефону диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8(8152) 21-40-70. О ситуации на федеральных трассах можно узнать у диспетчера ФКУ Упрдор "Кола": +7(8142) 44-44-77.

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