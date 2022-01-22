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Общество22 января 2022 20:00

Атомный ледокол "Сибирь" прибыл в порт приписки Мурманск

25 января на нем поднимут российский флаг
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Ледокол "Сибирь" завершил переход из Санкт-Петербурга в Мурманск. Фото: Атомфлот

Ледокол "Сибирь" завершил переход из Санкт-Петербурга в Мурманск. Фото: Атомфлот

22 января в порт приписки Мурманск прибыл первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. 13 числа он вышел из Санкт-Петербурга.

25 января на «Сибири» поднимут российский флаг. Церемония закладки ледокола состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. Он будет работать на Севморпути. Головной ледокол проекта - «Арктика».

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