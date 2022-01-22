Последствия страшной аварии на федеральной трассе "Кола" с пострадавшими детьми сняли на видео

В столкновении двух машин пострадали двое несовершеннолетних. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

Днем 22 января на федеральной трассе "Кола" столкнулись две иномарки.

- На 1377 километре автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей - Audi и Volkswagen, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Их доставили для оказания помощи в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Последствия страшной аварии сняли на видео.

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