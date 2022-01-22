Стали известны результаты выступления кавээнщиков из Мурманской области на фестивале в Сочи

Северяне выступили на фестивале в Сочи. Фото: Мурманская Лига КВН

Участие в фестивале "КиВиН", который в начале января стартовал в Сочи, для северян закончено. Напомним: три команды из Мурманской области смогли выступить перед Александром Масляковым.

- По итогам 33-го международного фестиваля "КиВиН" в городе Сочи две команды попали в Первую лигу Международного союза КВН! Это "Сверхразум" и команда КВН "Имени Янковского". Это хорошее достижение! Поздравляем команды, - сообщили в Мурманской лиге.

Увы, на Первом канале мы команды из Заполярья не увидим.

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