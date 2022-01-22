Валерий Пантелеев возглавил Мурманский областной совет ветеранов после смерти Михаила Орешеты

Валерий Пантелеев избран единогласно. Фото: duma-murman.ru

Мурманская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обрела нового руководителя в лице Валерия Пантелеева. Ранее ее возглавлял Михаил Орешета, которого не стало 8 февраля.

- За кандидатуру Валерия Пантелеева, вице-адмирала в отставке, пенсионера, ветерана труда, депутата Мурманской областной Думы шестого созыва, проголосовали единогласно. Первым заместителем председателя совета выбрали Александра Кремнева, заместителем – Надежду Максимову, ответственным секретарем – Ирину Столыгу. В бюро совета вошли председатель Врачебной палаты Мурманской области Сергей Агеев, Владимир Котов и Мария Салмина, - сообщает "АиФ-Мурманск".

Организация объединяет 29 северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Больше всего могут заработать представители рабочих профессий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru