Спортсмен из Мончегорска Сергей Ридзик поедет на Олимпиаду в Пекин

Сергей Ридзик снова едет на зимнюю Олимпиаду.

Сборная России по фристайлу на Олимпиаду в Пекине сформирована. В нее вошел талантливый 29-летний спортсмен из Мончегорска Сергей Ридзик, который будет выступать в ски-кроссе.

На Олимпийский играх-2018 в Пхенчхане он выиграл "бронзу". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За боевое содружество".

Напомним: ранее два спортсмена из Мурманска вошли в олимпийскую сборную России на играх в Пекине. Павел Кулижников и Руслан Мурашов будут соревноваться в конькобежном спорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Больше всего могут заработать представители рабочих профессий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru