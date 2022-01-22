Дороги на Туманный и Териберку закрывают из-за метели

В Териберку снова не проехать.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Из-за непогоды снова закрывают дороги на севере Мурманской области.
- 22 января с 23.00 закрываем проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 километра до поселка Туманный, автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".
Напомним: эти направления открыли только 20 января, дороги были закрыты 12 дней.
Также не проехать по дороге Заполярный - Сальмиярви.
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