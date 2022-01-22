Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 18:13

Дороги на Туманный и Териберку закрывают из-за метели

Проезд был открыт всего два дня
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Териберку снова не проехать.

В Териберку снова не проехать.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за непогоды снова закрывают дороги на севере Мурманской области.

- 22 января с 23.00 закрываем проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 километра до поселка Туманный, автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Напомним: эти направления открыли только 20 января, дороги были закрыты 12 дней.

Также не проехать по дороге Заполярный - Сальмиярви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Больше всего могут заработать представители рабочих профессий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru