Дороги на Туманный и Териберку закрывают из-за метели

В Териберку снова не проехать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за непогоды снова закрывают дороги на севере Мурманской области.

- 22 января с 23.00 закрываем проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 километра до поселка Туманный, автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Напомним: эти направления открыли только 20 января, дороги были закрыты 12 дней.

Также не проехать по дороге Заполярный - Сальмиярви.

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