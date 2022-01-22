В ДТП на Ленинградке разорвало машину

Днем 22 января под Мурманском на Ленинградке произошла серьезная авария. Одну из машин разорвало на две части. В ближайшее время «КП»-Мурманск» ожидает комментарий по аварии от УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: на этих выходных в Мурманской области снова ожидается непогода, северян просят пересесть с личного транспорта на общественный.

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