Из-за метели закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви

В Мурманской области из-за непогоды продолжают закрывать дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру 22 января все дороги в Мурманской области были открыты. Ранее некоторые участки перекрывались из-за непогоды. Однако днем в субботу ситуация изменилась.

- С 14.00 закрыт проезд по автодороге Заполярный - Сальмиярви, с 5-го по 23 километр, из-за метели, сильного ветра, плохой видимости до улучшения погодных условий, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: на выходных в Мурманской области ожидается штормовой ветер. Столбик термометра опустится до -10.

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