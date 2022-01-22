В Мурманской области страховые пенсии проиндексировали на 5,9%

Страховые пенсии для жителей Мурманской области проиндексированы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2022 года страховые пенсии проиндексировали на 5,9%. Размер фиксированной выплаты составляет 6401,10 рубля.

- Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается в сумме, равной увеличению фиксированной выплаты на соответствующий районный коэффициент, в зависимости от района проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах (коэффициент 1,4). Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (коэффициент 1,5), - пояснили в отделении Пенсионного фонда по Мурманской области.

Так, с 1 января 2022 года страховые пенсии проиндексированы на 5,9 процента. Размер фиксированной выплаты составляет 6401,10 рубля (с коэффициентом 1,4 – 8961,54 рубля, с коэффициентом 1,5 – 9601,65 рубля).

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