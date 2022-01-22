В Мурманской области завершены поиски пропавшего 22-летнего парня

Даниил Нестеров не выходил на связь с 7 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

22-летний Даниил Нестеров из поселка Высокий не выходил на связь с 7 декабря 2021 года. Молодого человека искали и сотрудники полиции, и волонтеры.

Спустя больше месяца поисков отряд "МурманСпас" сообщил, что Даниила нашли живым. Подробности не разглашаются в интересах молодого человека.

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