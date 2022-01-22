В Мурманской области после метели открыли дороги

Все дороги в Мурманской области открыты после непогоды.
Фото: Виктория МИНАЕВА
На этой неделе дважды из-за непогоды закрывался аэропорт "Мурманск". А сколько раз закрывались различные участки дорог, сложно сосчитать.
Сейчас, по данным "Мурманскавтодора", дороги открыты. В том числе Мишуково – Снежногорск 30 – 38 километры, Снежногорск – Гаджиево 0 - 6.850 километры, Р-21 Кола 1470 - 1510 километры, автоподъезд к Ура-Губе, Ура-Губа - Видяево, автоподъезд к Килпъявру.
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