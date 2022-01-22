Новый детский сад в Мурманске на улице Капитана Орликовой сдадут к сентябрю

Детский сад на улице Капитана Орликовой обещают сдать к осени 2022 года. Фото: минстрой МО

На улице Капитана Орликовой в Мурманске в августе 2020 года началось строительство нового детского сада на 80 мест. Сдать объект обещают к осени 2022 года. А пока необходимо решить одну трудность.

- Из-за буровзрывных работ было нарушено естественное направление протекающего рядом ручья, в результате вода стала выходить у подпорной стенки на территорию будущего дошкольного учреждения. Поскольку на тот момент уже наступила зима, решить эту проблему оперативно не представлялось возможным. При наступлении благоприятных погодных условий будут проведены геологические изыскания и выработаны проектные решения, которые подрядчик и реализует в ходе благоустройства территории, – сообщили министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним: к Новому году достроили детский сад на улице Достоевского в Мурманске. Он рассчитан на 196 мест. Также сдали детский сал в Мурмашах на 75 мест.

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