В Мурманскую область придет потепление, а затем снова похолодание

В Мурманской области потеплеет до +3. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области ожидаются температурные качели. На выходных по ночам столбик термометра будет опускаться до -25, днем - до -10. Также в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений - до 20 м/с.

- В понедельник, 24 января, при по-прежнему сильном ветре и мокром снеге температура воздуха поднимется до +3°С, чтобы затем вновь опуститься ниже нуля, - предупредили в правительстве Мурманской области.

24 января непогода также сохранится.

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