На выходных в Мурманской области ожидается штормовой ветер

Северян предупреждают об усилении ветра. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На этой неделе в Мурманской области царствовала непогода, 17 и 21 января прошли сильные снегопады вместе со штормовым ветром. На выходных послабления не будет.

- В субботу, 22 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, с температурой днем -8-10°С и южным – юго-западным ветром 5-10 м/с, то уже в воскресенье ветер в порывах усилится до штормовых значений – 17-22 м/с. А в понедельник, 24 января, при по-прежнему сильном ветре и мокром снеге температура воздуха поднимется до +3°С, чтобы затем вновь опуститься ниже нуля, - предупреждают в правительстве Мурманской области.

Северян просят осторожнее ходить вблизи домов, ведь на кровлях при таких условиях легко образуется наледь. При возможности водителей просят не ездить на личном транспорте.

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