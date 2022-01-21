Мурманск может побить рекорд по количеству выпавшего снега за всю историю наблюдений

Как сообщили синоптики, за две декады января в городе выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 134% месячной нормы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала января погода приносит жителям Заполярья сплошные метели да снегопады, заставляя снегоуборочную технику работать на износ, а местных жителей старательно вышагивать по снежной каше.

Вполне вероятно, что в этом месяце Мурманск могут ждать новые рекорды по осадкам. Как сообщили синоптики, за две декады января в городе выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 134% месячной нормы. Такие обильные снегопады за этот период отмечались только два раза - в 2020 году (50,1 мм) и 1970 году (43,9 мм).

- Есть все предпосылки для того, что Мурманск побьет рекорд по количеству выпавшего снега за всю историю наблюдений, учитывая, что на выходных к нам снова спешит циклон, который задержится и на следующую неделю. Главное, чтобы осадки равномерно распределились по времени, а не выпали в один день, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

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