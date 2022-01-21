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Общество21 января 2022 14:02

В Мурманске на Восточно-объездной дороге появился новый дорожный знак

Он ограничивает скорость движения до 70 километров в час
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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В Мурманске на Восточно-объездной дороге, при выезде на Ленинградское шоссе со стороны Нагорного проезда в сторону юга, можно заметить новый дорожный знак.

В Мурманске на Восточно-объездной дороге, при выезде на Ленинградское шоссе со стороны Нагорного проезда в сторону юга, можно заметить новый дорожный знак.

В Мурманске на Восточно-объездной дороге, при выезде на Ленинградское шоссе со стороны Нагорного проезда в сторону юга, можно заметить новый дорожный знак. Он ограничивает скорость движения до 70 километров в час.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в Упрдор "Кола", знак находится на пятом километре автодороги Р-21 "Кола". Максимальную скорость движения снизили с 80 до 70 километров в час, так как участок дороги аварийно опасный.

Напомним: в Мурманске появились четыре проекционных пешеходных перехода. В планах создать еще десять.

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