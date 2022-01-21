Руководителем Фонда капитального ремонта Мурманской области впервые стала женщина

В октябре 2021 года Федор Денисов ушел с должности руководителя Фонда капитального ремонта Мурманской области. Фото: Администрация города Мурманска

В октябре 2021 года Федор Денисов ушел с должности руководителя Фонда капитального ремонта Мурманской области. Он был пятым по счету директором. После этого был объявлен конкурс на замещение должности.

После всех испытаний в "финал" вышли Евгений Баранов и Юлия Барсукова.

- По результатам собеседования конкурсная комиссия единогласно проголосовала за назначение Барсуковой Юлии Геннадьевны на должность генерального директора фонда, - сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

Это первая женщина - руководитель данной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru