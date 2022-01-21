В минприроды Мурманской области рассказали, в какие населенные пункты выходят волки

Жителей Зареченска держит в страхе волк. Впрочем, жителям не только этого населенного пункта грозит опасность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Зареченска держит в страхе волк. Впрочем, жителям не только этого населенного пункта грозит опасность.

- В декабре 2021 года на территории Мурманской области зафиксированы случаи выхода волков - в Ловозере и Оленегорске. В настоящее время лесные массивы, прилегающие к контролируемой зоне этих населенных пунктов, взяты под наблюдение сотрудниками отдела Государственного охотничьего надзора министерства, - сообщили "КП"-Мурманск" в минприроды Мурманской области.

Напомним: в Оленегорске убили гибрида волка и собаки.

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