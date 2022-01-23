Поэты Мурманской области и Северной Норвегии создадут арктический поэтический кластер

В течение 2022 года пройдет ряд встреч и семинаров как в онлайн, так и офлайн-формате. Фото: gov-murman.ru

Виртуальный арктический поэтический кластер станет результатом совместного культурного проекта «Поэзия Арктики-2022 (Arctic Lyrics - 2022)». В наступившем году его реализуют Мурманская область и Северная Норвегия.

Проект родился весной 2021 года. Тогда был создан двуязычный сборник стихов «На два голоса» («Mellom to stemmer»). Теперь стороны намерены создать своеобразный Арктический поэтический кластер с виртуальными и реальными площадками для общения и сотрудничества современных «арктических» поэтов, а помимо этого реализация совместных переводов и публикаций.

– В течение 2022 года пройдет ряд встреч и семинаров как в онлайн, так и офлайн-формате. Партнером с российской стороны выступает Мурманское отделение Союза писателей России во главе с Ильей Виноградовым и Дмитрием Коржовым, имеющими большой опыт реализации проектов, в том числе международных, при поддержке министерства культуры Мурманской области, – сообщили в правительстве региона.

Предполагается, что к проекту присоединятся библиотеки и другие культурные учреждения и учебные заведения. А также участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска и даже Австралии

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