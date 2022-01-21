Жители Мурманска из-за снегопада бросили машины и встали на лыжи

21 января непогода вернулась в город, у служб все так же есть трудности с уборкой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
17 января в Мурманске бушевала сильная метель, коммунальная техника не справлялась с уборкой ее последствий, в городе даже объявили режим повышенной готовности.
21 января непогода вернулась в город, у служб все так же есть трудности с уборкой. Ходить по снежной каше трудно, поэтому северяне оставили машины и... встали на лыжи. Это проще, чем ногами месить снег.
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