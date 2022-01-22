Для спасенного от живодера щенка в Мурманске ищут дом

Также помочь можно деньгами, так как Сене нужно лечение. Фото: Скриншот видео

6 января в Мурманске задержали 32-летнего мужчину, который в неадекватном состоянии, под воздействием запрещенных препаратов, бегал по подъезду. Позже обнаружилось, что в своей квартире северянин жестоко убил трех щенков и ранил четвертого.

Сейчас живодер находится под стражей, возбуждено уголовное дело. А для спасенного щенка ищут дом. Передержка для него - стресс, поэтому Сеня (так назвали малыша) живет у руководителя приюта для бездомных животных Оксаны Анчишкиной.

- Ребенок развивается на глазах! Он преобаятельнейший и умненький, очень хорошо понимает слова, интонации, ловит взгляд и реагирует на него, смелый и в меру активный; ласковый, любит лежать на ручках. Не боится ни больших собак, ни котов. Люди, дорогие, уже тысячи из вас знают о трагедии малыша. Ну неужели же никто не готов стать его хозяином хотя бы из сострадания?! То, что любовь придет следом, я не сомневаюсь ни минуты! - говорит Оксана Анчишкина.

Также помочь можно деньгами, так как Сене нужно лечение.

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