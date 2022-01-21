Аэропорт "Мурманск" открыли

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, открытие сдвинулось на 15.30. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 21 января аэропорт "Мурманск" закрыли из-за непогоды. Планировалось открыть воздушную гавань в 16.00, однако пассажиров уже принимают. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, открытие сдвинулось на 15.30.

- Было задержано 10 рейсов - 5 на прилет и 5 на вылет. 2 рейса отменены, пассажиры пересажены, - отметили в воздушной гавани Заполярья.

Напомним: синоптики рассказали, когда в Мурманской области закончится сильная метель. Непогода началась в регионе 20 января.

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