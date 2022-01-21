Туристы из Москвы едут играть свадьбу в Апатиты ради зеркальной даты

Заявление на бракосочетание туристы из столицы будут подавать дистанционно, через портал Госуслуг.

Красивая зеркальная дата - 22.02.2022 - привлекла в Апатиты молодоженов из Москвы. Как рассказали "КП"-Мурманск" в апатитском загсе, пара хочет сыграть свадьбу в Заполярье, так как в день-полиндром места на регистрацию брака в загсах столицы разбираются как горячие пирожки.

Еще одной причиной женитьбы в Апатитах стало то, что будущим супругам очень понравился город. Ранее они приезжали в Хибины покататься на лыжах.

- Вообще, мы не регистрируем браки по вторникам, а 22 февраля выпадает как раз на этот день недели. Но мы с коллегами подумали и решили пойти навстречу молодоженам. Еще поженим в эту дату пару из Апатитов, - рассказала начальник загса администрации Апатитов Ирина Федотова.

Заявление на бракосочетание туристы из столицы будут подавать дистанционно, через портал "Госуслуги".

Напомним: жителям Мурманска не получится сыграть свадьбу в зеркальную дату в феврале. Причину этого объяснили в загсе.

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