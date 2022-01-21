Жительница Заполярного отравилась угарным газом из-за чужого пожара

Пожар случился в доме №7 на улице Юбилейной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели в Заполярном 79-летней женщины.

- В ночь с 18 на 19 января 2022 года в квартире, расположенной этажом ниже квартиры погибшей, произошел пожар, в ходе которого в жилище женщины начал поступать угарный газ. Причиной смерти женщины явилось отравление окисью углерода, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Пожар случился в доме № 7 на улице Юбилейной.

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