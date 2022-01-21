Житель Мурманска угнал машину и забыл в ней свои документы

Северянину грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске незадачливый угонщик попал в ДТП и оставил в салоне авто портфель с мобильным телефоном.

24-летний мужчина пришел в компьютерный клуб и повесил в раздевалке куртку, оставив в ее кармане ключи от своего Chevrolet Lacetti. Собираясь домой, северянин заметил, что ключей нет. Он выбежал на улицу и увидел, что неизвестный пытается уехать на его авто.

- Горе-угонщик не справился с управлением и врезался в бордюр, повредив автомобиль. Внутри салона северянин обнаружил чужой портфель и мобильный телефон. О произошедшем он сообщил в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний мурманчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался, что решил покататься по городу и взял чужое авто, однако не справился с управлением и попал в ДТП. Он вышел осмотреть поломку, но забыл в замке зажигания ключи. Двери авто заблокировались. Несмотря на то, что в машине остались его вещи, он скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Северянину грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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