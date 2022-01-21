Жители Мурманска не смогут сыграть свадьбу в зеркальную дату в феврале

В Кандалакше и Североморске сотрудники ЗАГСа также не будут принимать молодоженов в зеркальную дату. Фото: Тимур ХАНОВ

Пары из Мурманска не смогут пожениться в ближайшую дату-палиндром. Как сообщили "КП"-Мурманск" в загсе областного центра, 22.02.2022 браки регистрироваться не будут.

- 22 февраля выпадает на вторник, а в этот день недели регистрации не проводятся. Исключений делать не планируем, - пояснила начальник загса администрации Мурманска Татьяна Каменская.

В Кандалакше и Североморске сотрудники загса также не будут расписывать молодоженов в зеркальную дату.

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