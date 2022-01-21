Снятый в Мурманской области сериал стал одним из лидеров российского телепроката в новогодние каникулы

На минувших новогодних праздниках сериал вошел в 100 наиболее популярных программ среди россиян и стал четвертым по рейтингам среди сериалов. Фото: ivi.ru

Премьера сериала "Везет", снятого в Мурманской области, состоялась осенью 2021 года. Напомним: губернатор Андрей Чибис сыграл в нем самого себя. На минувших новогодних праздниках сериал вошел в топ-100 наиболее популярных программ у россиян и стал четвертым в рейтингах сериалов, показанных на всех российских каналах в первую новогоднюю неделю.

- Создание сериала было поддержано кинорибейтом – субсидией, которая покрывает часть расходов кинокомпаний на производство фильмов. Эта мера поддержки действует с 2020 года, и с тех пор ею воспользовались 10 кинокомпаний, которые сняли в разных уголках Мурманской области замечательные фильмы, демонстрирующие красоту и самобытность Заполярья, – сообщила министр культуры региона Ольга Обухова.

Напомним: в прошлом году также состоялась премьера второго сезона сериала "Полярный", который тоже снимали в Мурманской области.

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