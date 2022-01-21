В Мурманске ищут пропавшего полгода назад туриста из Ульяновской области

Молодой человек пропал в июне 2021 года. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 25-летнего Антона Жуйкова, уроженца Ульяновской области. Молодой человек пропал еще полгода назад. С июня 2021 года он не выходит на связь с родными, его местонахождение неизвестно.

Мужчина жил в хостеле по адресу: Фадеев Ручей, 12.

Всех, кто может помочь с поисками Антона, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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