В 2022 году в Мурманске появится архитектурная подсветка у 25 зданий

Световой апгрейд преобразит фасады и крыши домов. Фото: gov-murman.ru

В прошлом году в Мурманске некоторые здания обзавелись архитектурно-художественной подсветкой - она появилась на 10 жилых домах в историческом центре города, здании Мурманского морского пароходства и гербе города на улице Воровского. Также региональный Центр городского развития подготовил эскиз и помог организовать подсветку здания городской поликлиники № 1.

На 2022 год запланирована архитектурная подсветка еще 25 зданий, которые находятся на проспекте Кольском, улице Ломоносова, проспекте Ленина, улице Полярные Зори, улице Воровского, проспекте Героев-североморцев. Световой апгрейд преобразит фасады и крыши домов.

- Художественная подсветка является дополнительным источников освещения улиц, что особенно актуально для Заполярья. Она подчеркивает особенности исторических построек, создает уникальный образ города, повышает его туристический потенциал, а также привлекает всеобщее внимание к объекту, что делает его потенциально неинтересным для злоумышленников, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

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