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Общество21 января 2022 8:38

Закрытие аэропорта "Мурманск" продлили

Воздушная гавань откроет двери после 16.00 21 января
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.

Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за метели утром 21 января закрыли аэропорт "Мурманск". Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Заполярья, время закрытия аэродрома решили продлить на пару часов - до 16.00 21 января.

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте и в официальной группе аэропорта в «ВКонтакте». Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.

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