Закрытие аэропорта "Мурманск" продлили

Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за метели утром 21 января закрыли аэропорт "Мурманск". Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Заполярья, время закрытия аэродрома решили продлить на пару часов - до 16.00 21 января.

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте и в официальной группе аэропорта в «ВКонтакте». Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Больше всего могут заработать представители рабочих профессий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru