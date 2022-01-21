Подростков и молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями в Мурманской области обучают компьютерной грамотности

Фото: Лариса Боброва

Сегодня можно с уверенностью сказать, что информатизация коснулась практически всех сфер жизни человека независимо от возраста, и владение навыками пользования ПК стало необходимым условием для полноценной жизни.

Заботясь о том, чтобы компьютер вошел в жизнь подростков и молодых людей 18+ с особенностями развития, в рамках проекта «Приемная семья для ребенка с инвалидностью – путь к успеху» запланировано обучение компьютерной грамотности. Для данной категории, это особенно актуально, поскольку многие не способны заниматься обучением работе на компьютере в силу отсутствия в специализированных коррекционных школах такого предмета как информатика. При этом с тем, что компьютерная грамотность для молодых людей с инвалидностью не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то поспорит.

Фото: Лариса Боброва

В январе специалисты ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск» провели в трех муниципалитетах Мурманской области – гг. Мурманск, Мончегорск и Кандалакша первое из цикла занятий по компьютерной грамотности для подростков и молодых людей 18+ с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На занятии их познакомили с техникой безопасности при работе в компьютерном классе, устройством компьютера, вводом и выводом информации, последовательностью включения и выключения компьютера. Особый интерес вызвало устройство системного блока, ведь участники занятий смогли подержать в руках некоторые детали, узнали для чего они предназначаются, как правильно устанавливаются в системный блок. В завершении занятия было знакомство с программой по отслеживанию Северного Сияния, что особо актуально в условиях Крайнего Севера.

Фото: Лариса Боброва

С первых минут занятия подростки и молодые люди 18+ с особенностями развития во всех трех муниципалитетах проявили огромный интерес к такого рода занятиям, которые будут проходить в течение января и февраля для них еженедельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru