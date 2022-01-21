В Мурманске запечатлели на видео зимнюю грозу

Обычно зимним грозам в Заполярье способствуют "ныряющие" циклоны с Баренцева моря. Фото: Сергей Деникин / vk.com/id11044887

Утром 21 января жители Мурманска заметили, что одиночный разряд грозы попал в мурманскую телевышку, также был слышен гром. Автовладельцам удалось застать необычное природное явление, будучи в дороге.

Гроза посреди зимы в Заполярье - редкость. Как отмечают синоптики, с момента предыдущей зимней грозы, которая была 26 января 2020-го, прошло почти два года.

- Явление стало возможным благодаря обострению полярного мезомасштабного вихря в тыловой части циклона. На город с севера налетели мощные КДО, которые оставили 5 миллиметров осадков буквально за три часа, порывы ветра в городе достигали 23 метров в секунду, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Обычно зимним грозам в Заполярье способствуют "ныряющие" циклоны с Баренцева моря, которые в своем тылу закачивают арктическую воздушную массу, провоцируя активную конвекцию над поверхностью воды либо ПМВ (полярные мезомасштабные вихри). Из-за огромной разницы температур вырастают мощные КДО, в которых при особенно сильных контрастах температур и происходят разряды.

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