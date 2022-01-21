Сайт "Мурманскавтодора" снова упал после массовых перекрытий дорог

Однако можно дозвониться в круглосуточную диспетчерскую "Мурманскавтодора": 8 (8152) 21-40-70. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 января в Мурманской области снова бушует сильная метель. Из-за этого дороги перекрывают одну за другой.

Самый надежный способ узнать, можно ли проехать в конкретном направлении и нет ли риска, что дорогу перекроют, - это посмотреть актуальную информацию на сайте "Мурманскавтодора". Однако 21 января он снова упал после объявления о массовом перекрытии. Подобное случилось и 17 января при аналогичных обстоятельствах.

Однако можно дозвониться в круглосуточную диспетчерскую "Мурманскавтодора": 8 (8152) 21-40-70.

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