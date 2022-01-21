Для реконструкции океанариума в Мурманске будут искать подрядчика

В ближайшее время для выполнения проекта начнут искать подрядчика. Фото: Правительство Мурманской области

С 1 января океанариум в Мурманске закрыт, так как он не смог получить лицензию на свою деятельность - нужна реконструкция помещений.

Перед Новым годом в правительстве региона поручили собственнику разработать план спасения океанариума и представить его 20 января. В намеченную дату встреча губернатора Андрея Чибиса и собственника аквариального комплекса Оганеса Шанкояна состоялась. Также на ней присутствовала директор Ирина Коротыш, которая всей душой болеет за ластоногих артистов и работников.

Шанкоян представил главе региона концептуальное решение по развитию океанариума.

- Оганес Саркисович, вы несете за это личную ответственность, - отметил Андрей Чибис.

В ближайшее время для выполнения проекта начнут искать подрядчика. А пока за работниками сохраняются места, а артисты должны быть сыты и ухожены.

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