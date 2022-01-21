В Мурманской области из-за метели снова закрыли дороги

Вечером 20 января в Мурманской области снова разыгралась сильная метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 20 января в Мурманской области снова разыгралась сильная метель, стихнуть она обещает только днем 21 числа.

А пока одна за другой закрываются дороги. На данный момент закрыты: с 9.00 автоподъезд к Ура-Губе с 0 по 22 километр; автомобильная дорога Ура-Губа - Видяево с 0 по 2 километр; дорога Оленегорск - Мурманск, 1298 - 1380 километры, для грузового автотранспорта; дорога Снежногорск - Гаджиево с 0 по 6 километр, Мишуково - Снежногорск с 0 по 38 километр.

Также до 13.00 закрыт аэропорт "Мурманск".

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